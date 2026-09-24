廠商會預測明年香港GDP升3％

廠商會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月24日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會24日舉行2026年度會員大會。廠商會預測2026年全年香港經濟增長約為4.3％；雖然受美聯儲加息及高基數效應影響，但預料2027年GDP增速仍可維持在3％左右。廠商會會長盧金榮表示，外圍環境仍具挑戰，AI熱潮續成增長動力，對香港經濟審慎樂觀。



盧金榮指出，香港經濟在2026年上半年展現強勁動能，惟外圍環境依然充滿挑戰，包括美國經濟增長放緩、歐元區復甦乏力、日本消費及投資偏弱、內地經濟“供強需弱”，以及中東局勢緊張帶來的不確定性。儘管如此，基於多項利好因素，他對香港經濟前景仍抱持“審慎樂觀”的態度。



盧金榮說，首先，全球人工智能（AI）投資熱潮預計將持續升溫，香港作為亞太區科技產品貿易樞紐，將直接受惠於相關需求的增長。同時，在中美關係相對穩定的背景下，香港貨物出口有望在未來數月維持較快增長，此勢頭更有機會延續至2027年。服務貿易出口方面，隨著入境旅遊持續復甦、跨境運輸量增加及金融市場活躍，預料將穩步上揚。



內需方面，本地零售業銷貨值已連續15個月錄得按年增長。隨著整體經濟拾級而上，以及資產市場復甦帶來正面財富效應，私人消費信心有望逐步增強。此外，企業及市民對AI產品與服務的需求與日俱增，配合“北部都會區”建設全速推進，預料將進一步帶動固定資本投資升溫。另一方面，特區政府公布的首份《五年規劃》及《2026年施政報告》，亦有效鞏固了投資者對香港長遠發展的信心。



綜合各項因素，廠商會預測2026年全年香港經濟增長約為4．3％；而雖然受美聯儲加息及高基數效應影響，但預料2027年GDP增速仍可維持在3％左右。通脹方面，受國際油價波動及地緣政治局勢影響，預期短期內將溫和上升，2026及2027年的消費物價指數（CPI）升幅料介乎2％至3％之間。



盧金榮強調，儘管宏觀經濟數據亮眼，但企業在微觀層面仍面臨地緣政治、成本上漲、需求疲弱及轉型等重重壓力。面對瞬息萬變的營商環境，廠商會將繼續發揮橋樑作用，協助企業“強筋健骨、拓路開源”，全面提升實力。



盧金榮表示，未來廠商會將配合《香港首份五年規劃》及《2026年施政報告》的整體部署，為企業提供更具針對性的支援服務。無論是推動新型工業化、參與北部都會區發展，還是把握AI及綠色轉型浪潮、拓展區域市場，廠商會將繼續協助香港工商界抓緊發展先機，全面提升競爭力，為香港整體經濟高質量發展注入持續動能。