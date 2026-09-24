中秋前夜聽交響　團圓新解話多元

來自北京的尹女士接受記者採訪，此處為她與嫂子的合影。（中評社 李宋雯攝） 中評社北京9月24日電（實習記者 李宋雯）9月24日晚，北京保利劇院燈火通明。距離“一脈千秋月”中秋交響音樂會開演還有半小時，觀眾紛紛在主題海報前駐足拍照。記者在劇院前廳隨機採訪了四組觀眾，他們都說，中秋節前夜選擇來聽一場交響音樂會，是一種慶祝中秋的新方式；而團圓，在今天有了更豐富的含義。



來自北京的尹女士一身正裝，與哥哥、嫂子一同前來。她告訴記者，自己從小學習戲曲，對音樂一直很感興趣，這次特意帶家人來看這場以中秋為主題的交響音樂會。“要穿得正式一點，迎接這個儀式感十足的交響音樂會。”三人均著正裝，在人群中格外醒目。尹女士最期待的是京劇與樂隊《梨花頌》。“我小時候就是學戲曲的，梅派傳人的唱腔我太熟悉了。”她說，當熟悉的旋律在交響樂的烘托下再次響起，她會想起小時候練功的日子，也會想起一家人圍坐聽戲的時光。



全國台聯的周同學和楊同學都是台灣人，目前在北京讀大學，因台聯的活動彼此相識。兩人對交響樂很感興趣，興趣使然走進了保利劇院。周同學說，中秋是團圓的日子，雖然故鄉遠隔千里，但能和這麼多台灣同胞一起，在中秋節前夕看一場自己喜歡的交響樂表演，“也是一種別樣的團圓”。楊同學則對《月娘月光光》格外期待，她說，南音琵琶的聲音一響，就像回到了小時候阿嬤哼歌的午後。



來自內蒙古的於先生與老伴並肩而站。他說，看到不少年輕人都來聽音樂會，覺得這種方式很新潮，便想和老伴也來試試。“以前中秋就是吃月餅、看晚會，今年換個方式，來劇院里過。”於先生笑稱，這可能是他們老兩口過得最“洋氣”的一個中秋前夜。



來自北京的大學生宋同學和陳同學是彼此的好朋友，兩人都對音樂感興趣。她們來自不同地方，卻在北京相識。宋同學說，中秋能和朋友一起過，還看了一場以前從未看過的交響樂表演，“很新奇，也很幸福”。陳同學補充道：“團圓不一定非要和家人，和懂你的人在一起，就是團圓。”



四組觀眾，四種身份，卻指向同一個答案，中秋節聽音樂會，正在成為一種新的過節方式，而團圓的內涵，也從“家人圍坐”擴展到“與好友、與同鄉、與同胞”。正如音樂會主題“一脈千秋月”所寓意的那樣，無論身在何處，只要心中有月、身邊有人，便是團圓。

