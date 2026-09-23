社評：塑造中美新範式　修昔底德陷阱可跨越

習近平主席及夫人出席特朗普總統及夫人在白宮舉行的歡迎儀式（新華社圖） 中評社香港9月25日電／今年5月，美國總統特朗普國事訪問中國，4個月後，習近平主席國事訪問美國。半年內中美元首實現互訪，其重要性和影響力不言而喻。縱觀特朗普第二任期以來的對華政策的調整和演變，我們認為，中美之間已逐漸摸索出了一條大國關係新範式的道路。



過去主導國際關係的很多範式都是零和的——一方勝出，另一方必然失敗。2025年特朗普第二任期開啟後，美方就因固守冷戰思維，將中國視為“戰略競爭對手”乃至“最重大地緣政治挑戰”，迅速對華發起“第二次貿易戰”，對華商品累計新增關稅一度攀升至145%，中方則以125%的關稅予以反制。雙邊關係在短短數月間經歷了從山雨欲來到瀕臨脫軌的劇烈震盪，但正是這場極限施壓的失敗，構成了兩大國相處新範式的起點。



2025年5月，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行，這是兩國首次以平等協商的方式處理分歧。此後，磋商前後共進行七輪，逐步形成了一套以對話替代對抗的互動節奏。美方逐漸從傲慢的“實力地位出發”的姿態到現在國務卿公開表態“美中不在最高層級進行互動的想法是不負責任的”，清晰展現了雙方在反復交鋒中重新確認了一個基本事實——零和博弈沒有出路，只會兩敗俱傷。



當然，2025年10月中美元首韓國釜山會晤之前，兩國還多為策略層面的接觸試探。但藉由APEC慶州峰會之機，在關鍵時刻再度校準航向，之後，雙方的戰略認知開始發生更深層的變化。而釜山會晤後逐步積累的對話成果，使“中美到底是對手還是夥伴”這一根本性問題有了重新回答的空間。



今年5月，兩國元首在北京人民大會堂舉行會談，正式贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位。當時，習近平主席從四個維度闡釋了這一新定位的核心要義：合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。這標誌著中美關係首次在元首層面形成了一套既承認競爭現實、又為競爭劃定邊界的系統性框架。美國《外交事務》雜誌網站曾刊文表示，新定位標誌著十多年來中美兩國首次就如何定義雙方領導人普遍認可的關係達成共識。

