特朗普舉行隆重別緻儀式歡迎習近平

兩國領導人及其夫人歡迎儀式開始時合影 白宮視頻 彭麗媛與梅拉妮婭一起參觀史密森學會亞洲藝術博物館 白宮視頻 戰機飛越白宮 白宮視頻 中評社華盛頓9月24日電（記者 余東暉）美國總統特朗普和夫人梅拉妮婭24日上午在白宮舉行隆重而別緻的一系列儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平和夫人彭麗媛對美國進行國事訪問。



這是習近平時隔11年後對美國就第二次進行國事訪問，也是四個多月內，兩國領導人實現互訪，被視為具有“歷史性的里程碑”意義。



24日上午10點05分，特朗普與梅拉妮婭出現在白宮南門廊，迎候習近平和彭麗媛於10點07分抵達。雙方握手，寒暄，合影後，便進入白宮室內。與以往美國總統舉行的歡迎儀式不同，此次歡迎儀式兩國領導人的致辭部分是在白宮大廳舉行的。現場奏響中美兩國國歌。



10點24分，特朗普首先發表了8分鐘的講話。他熱烈歡迎習近平主席和彭麗媛女士來訪，回顧了今年5月他訪華時受到的盛情款待，盛讚兩人頻密會晤，建立起“最大的友誼”。他說，美中两个国家会再一次为世界的美好作出贡献。他为“非常好的”两国关系感到自豪，並認為两国关系取得了重大的进展。



10點32分，習近平發表了12分鐘的講話。他感謝特朗普及其夫人梅拉妮婭對他本人及其夫人彭麗媛的熱情款待。他希望中美兩國加強溝通、真誠合作、和平共處，認為兩國可以跨越“修昔底德陷阱”。他宣佈，今年5年將邀請10萬名美國青年訪華，中國兩隻大熊貓即將來到亞特蘭大動物園。特朗普聽到這個好消息，臉上露出笑容。隨後，兩國領導人及其夫人舉行交換禮物儀式。



10點50分，特朗普和梅拉妮婭與習近平和彭麗媛一道，在白宮南陽台檢閱美軍無聲隊列展示。特朗普似乎在向習近平介紹新落成的白宮花崗岩直升機停機坪，習近平豎起大拇指，特朗普開心地笑了。



11點10分，特朗普和梅拉妮婭與習近平和彭麗媛，以及雙方代表團主要官員，在白宮玫瑰園一同參加閱兵式和軍隊表演。美國陸軍號角隊將在西側和橢圓形柱廊的屋頂列隊鳴奏。美國陸軍老衛隊軍樂隊、美國海軍陸戰隊無聲儀仗隊以及“司令官專屬”美國海軍陸戰隊軍樂隊將進行軍事表演。