快評：美國對台政策鬆動　賴當局壓力罩頂

兩國領導人在白宮玫瑰園檢閱軍樂表演。白宮視頻 中評社快評／國家主席習近平24日在白宮和美國總統特朗普舉行會談，習近平再次敦促美方慎重處理台灣問題。外界關注特朗普對台灣問題將做何表態，它對台海局勢未來走向影響很大。



從特朗普對習近平今次訪美的重視、及雙方互動的氛圍看，中美今次峰會成果可期。中國駐美大使謝鋒近日以“歷史性的里程碑”描述今次中美峰會，這是積極信號，增大了外界對今次峰會成果的預期。



淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，當前國際戰略格局已非冷戰結束後的“一超多強”，中美力量對比發生變化，至少已呈現平起平坐、G2的態勢。台灣想單靠美國維持台海現狀，可能性已經不大，必須認清外在形勢變化。



中方一再強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。為了中美戰略合作與兩國關係發展，美方別無選擇，必須慎重處理台灣問題。美國國務卿魯比奧23日為美方推遲對台軍售找理由，很不尋常，它從一個側面反映美國對台政策已出現鬆動。



習特會後的台海形勢將再起變化，甚至有出乎意料的變化。面對中美“兩大”，賴當局壓力罩頂，若繼續蒙眼看世界，不面對國際現實，勢將誤判形勢，處境更艱難。