特寫：中美領導人在白宮親密互動瞬間

習近平向特朗普豎起大拇指 白宮視頻 中評社華盛頓9月24日電（記者 余東暉）美國總統特朗普24日在白宮歡迎習近平來訪的儀式上，特別安排了一個環節：讓美軍禮兵在他新建成的花崗岩直升機停機坪上進行無聲列隊表演。當兩位領導人及其夫人並排站在白宮南陽台時，特朗普指著停機坪做了個劃圓圈的手勢，顯然是在介紹這個他引以為豪的停機坪。習近平笑著豎起大拇指，特朗普高興地拍了拍習近平的後背，臉上露出驕傲的笑容。



這只是特朗普24日上午在白宮與習近平相處3個半小時，親密互動的一個瞬間。他在歡迎儀式上說，從他2016年當選以來，就與習主席在各個場合會面，保持著“偉大的友誼”。此次習近平來訪前，訪問北京時感嘆人民大會堂壯觀的特朗普，特意在白宮南草坪趕建了一個直升機停機坪，並不斷催促白宮大宴會廳的建設進程。他本來是想向習近平展示這兩個偉大的工程，前者他做到了，後者來不及建成，用於其為習舉辦的國宴。



24日下午1點鐘，在白宮會談之後，特朗普又帶著習近平在白宮南草坪轉了一圈。他指著遠處白宮大宴會廳的工地，似乎在介紹他遺憾沒能及時完工的工程。他特意帶習近平去參觀停在花崗岩停機坪上的“海軍陸戰隊一號”直升機。兩人在直升機前聊了許久，特朗普還請習近平進入“海軍陸戰隊一號”參觀。從電視轉播畫面看，在翻譯幫助下，兩人一路上交談甚歡，姿態輕鬆，不時歡笑。