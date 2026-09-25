習近平同美國總統特朗普會談

習近平與特朗普在白宮橢圓形辦公室小範圍會談 新華社圖 中評社華盛頓9月24日電/美東時間9月24日上午，中國國家主席習近平同美國總統特朗普在白宮舉行會談。



新華社報導，習近平指出，中美兩國元首在不到半年時間裡實現互訪，在中美關係史上是前所未有的。我和特朗普總統一直通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵。今年5月，我和特朗普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。我們要把這一願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道。中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。



習近平強調，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。只要秉持平等、尊重、互惠的精神，就能找到解決問題的出路。希望雙方相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。