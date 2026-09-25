俄媒：俄空天軍對“星鏈”宣戰

中評社北京9月25日電／據參考消息網引述俄羅斯《莫斯科共青團員報》網站9月23日報導，俄羅斯軍隊已果斷著手切斷烏克蘭的通信網絡，這或對烏軍造成致命打擊。



報導稱，繼對烏方數據中心實施打擊後，俄軍9月23日襲擊了位於基輔的信息通信基礎設施設計與發展研究所大樓和United DC大型數據中心。



俄羅斯軍事專家尤裡·克努托夫在接受《莫斯科共青團員報》採訪時介紹說，俄軍當前發動的襲擊旨在切斷“星鏈”系統，並使美國帕蘭蒂爾技術公司開發的梅文智能系統在烏克蘭無法運行。



23日，俄空天軍對基輔的襲擊持續整個上午。烏克蘭信息通信基礎設施設計與發展研究所成為主要打擊目標之一。兩家烏克蘭電信公司和烏克蘭通信科學研究院的辦公室也在同一棟大樓內。此外，United DC數據中心被徹底燒毀，這導致部署在該數據中心設備上的網站、雲數據存儲和企業通信渠道無法訪問。基輔部分地區因此陷入無網絡狀態。相關網絡服務商提醒稱，網絡可能持續無法使用。



克努托夫表示，中斷通信在軍事衝突中起到關鍵作用，俄軍早就應當在衝突升級前實施打擊。他說：“我們已連續數日發動襲擊，旨在切斷‘星鏈’系統，尤其是可進行情報分析和行動指揮的梅文智能系統。”



報導指出，烏克蘭的各個數據中心不僅參與梅文智能系統工作，且對保障移動通信和互聯網順暢運行而言必不可少，包括保證“星鏈”的正常運行，其部分終端直接通過這些數據中心工作。



俄軍的襲擊令梅文智能系統難以運行，同時切斷了烏軍各部隊間的數字通信渠道，最終可摧毀烏軍部隊指揮系統。

