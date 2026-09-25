美媒：德國重整軍備引歐洲鄰國不安

中評社北京9月25日電／據參考消息網引述美國《華爾街日報》網站報導，德國快節奏的重整軍備正在歐洲引起越來越多的擔憂，重新引發了一場曾持續一個世紀的爭論，即柏林應該擁有多強的硬實力。



報導指出，隨著德國選擇黨（AfD）在民意調查中名列前茅，這種不安變得更加嚴重。這個極右翼政黨向莫斯科靠攏，並希望結束它所稱的德國圍繞納粹時代罪行的“負罪感文化”。



一些歐洲官員現在開始擔心，德國軍事重建正在改變歐洲大陸的力量平衡。一些人擔心，即使沒有德國選擇黨，重新武裝起來的德國和俄羅斯也將成為歐洲大陸最強的兩個大國，柏林最終可能會重新轉向安撫克里姆林宮，以避免衝突。



令擔憂進一步加劇的是，德國的軍購迄今主要讓本國軍工企業受益。德國官員表示，他們對鄰國的擔憂並非無動於衷，但這尚未轉化為一種新的做法。



報導說，這讓人想起歷史學家所稱的“德國問題”，即19世紀歐洲列強之間的一場爭論：一個統一的德國究竟可以強大到什麼程度，同時不會對和平構成威脅。在德國發動兩次世界大戰之後，答案已經明了：不能太強。



二戰後的德國被牢牢鎖定在以美國為首的北大西洋公約組織之中。冷戰結束後，重新統一的德國專注於搞經濟，並避免捲入軍事糾葛。



俄羅斯與烏克蘭的衝突改變了這一點，德國啟動了自柏林墻倒塌以來歐洲大陸最大規模的軍備重組。

