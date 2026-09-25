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國防部：中國駐吉布提保障基地運行一切正常
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2026-09-25 08:20:35
9月24日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人蔣斌大校答記者問。
中評社北京9月25日電／環球時報-環球網報導，24日，在國防部的例行記者會上，有記者提問：近期，曼德海峽附近戰火升級。請問發言人解放軍駐吉布提基地是否受到影響？
對此，國防部新聞發言人蔣斌回應，中國駐吉布提保障基地運行一切正常。
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