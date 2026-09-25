國防部：中國駐吉布提保障基地運行一切正常

9月24日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人蔣斌大校答記者問。 中評社北京9月25日電／環球時報-環球網報導，24日，在國防部的例行記者會上，有記者提問：近期，曼德海峽附近戰火升級。請問發言人解放軍駐吉布提基地是否受到影響？



對此，國防部新聞發言人蔣斌回應，中國駐吉布提保障基地運行一切正常。