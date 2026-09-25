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東部戰區海軍航空兵某部組織下半夜飛行訓練
http://www.CRNTT.com
2026-09-25 08:10:45
中評社北京9月25日電／解放軍報客戶端消息，近日，東部戰區海軍航空兵某部組織下半夜飛行訓練。指揮引導、偵察預警、對海搜索等課目連貫實施，各戰位密切協同、高效運轉，部隊作戰能力得到有效檢驗和提升。
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