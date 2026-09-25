習近平為中美落實新定位指明方向路徑

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。這是習近平致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／金秋，北京—華盛頓，一道跨越太平洋的航線匯聚起全球視線。當地時間24日，習近平主席此訪最重磅的一系列國事活動在白宮舉行。中美元首在又一輪歷史性互動中，就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流。



據央視新聞報導，中美如何走出一條大國正確相處之道？面對動蕩變革的世界，大國當如何作為？一場場活動、一個個細節裡蘊含著答案。



華盛頓會晤的細節與深意



當地時間24日上午，嘹亮的迎賓號角中，習近平主席夫婦乘車抵達白宮。特朗普總統夫婦在下車處熱情迎接。賓主握手寒暄，並肩合影，閃光燈亮起，快門聲頻密。他們身後，中美兩國國旗迎風飄揚。



這一天的白宮，主題詞是中國。



此前一天，特朗普總統親自赴機場迎接習主席，並舉行隆重迎接儀式，這在中美外交史上尚屬首次。



這份高規格禮遇，在24日白宮舉行的一系列國事活動中貫穿始終，為這場“跨越太平洋的握手”留下生動注腳。



當天，特朗普總統為習主席舉行了長達80分鐘的盛大歡迎儀式。在軍樂團演奏兩國國歌、檢閱儀仗隊等國事訪問歡迎儀式“規定動作”基礎上，美方作出多項打破常規的安排。



兩國元首夫婦在白宮南陽台共同觀看海軍陸戰隊的表演。24位海軍陸戰隊員手持步槍，在無口令、無伴奏的情況下，表演精準隊列操槍。



在白宮玫瑰園，美國各軍種儀仗隊進行傳統隊列和器樂表演。5架戰機飛越白宮向中美兩國元首夫婦致敬。



當天，兩國元首共同出席歡迎儀式、小範圍交流、大範圍會談、歡迎宴會……有橢圓形辦公室的促膝交談，有內閣會議室的正式會談，也有宴會廳裡的親切暢談，共處時間約6個小時。



不拘一格的形式，為兩國元首深入坦誠交流搭建起更充裕的對話空間。



大國外交的禮賓安排，折射出國與國的相處之道，釋放重要信息。



24日，習主席在同特朗普總統會談時指出，“中美兩國元首在不到半年時間裡實現互訪，在中美關係史上是前所未有的。”



這份“前所未有”來之不易。近年來中美關係歷經風雨，能夠保持總體穩定，關鍵在於元首外交發揮了“指南針”和“定盤星”作用。