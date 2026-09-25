9月24日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人蔣斌大校答記者問。 中評社北京9月25日電／2026年9月國防部例行記者會文字實錄



來源：國防部網



時間：2026年9月24日15:00—16:26



地點：中央軍委國際軍事合作辦公室



發布人：國防部新聞發言人蔣斌大校



蔣斌：大家下午好！歡迎參加國防部例行記者會。我沒有主動發布的信息，請大家提問。



記者：第十三屆北京香山論壇上，各國代表都不約而同地提到，能將當前全球多場衝突的各方代表匯聚起來各抒己見，衹有中國和北京香山論壇能做到這一點，請問對此有何評論？



蔣斌：北京香山論壇經過20年的發展，已成長為舉世矚目的國際安全防務對話平台。今年論壇再次匯聚各國嘉賓，取得顯著成效。一是以開放包容推動平等對話。論壇不設前提、不劃陣營，堅持國家不論大小強弱，都可以拿到麥克風，表達安全訴求，闡釋安全理念；論壇像一張“誰都能坐下的桌子”，受到各國代表的點贊。二是以中國理念凝聚全球共識。中方倡導的人類命運共同體理念和四大全球倡議，超越陣營對抗、零和博弈的舊思維，為破解全球安全赤字、完善全球安全治理提供了新的思維範式和解決路徑。三是以靶向設題回應國際關切。緊跟全球安全形勢演變，議題設置精準對接各國普遍關注的傳統安全痛點與人工智能軍事運用、太空安全治理等新興領域安全挑戰，為全人類的共同安全，實實在在推動解決今天的問題、化解明天的風險。四是以求同存異促進和平穩定。論壇尊重各國安全利益與立場差異，熱點衝突相關方同台交流、坦誠溝通成為一大特色。在這裡，理性克制代替了劍拔弩張，每一次對話傾聽都為實現和平增添一分希望。

