日本漸進布局軍用AI暗藏多重風險

日本東京的日本防衛省總部大門外景（視頻截圖） 中評社北京9月25日電／日本政府及執政黨相關人士近日透露，日本政府已著手探討啟動將人形機器人用於防衛領域的相關研究。詳情顯示，日本政府計劃年底修改“安保三文件”，全面運用人工智能（AI）將成為強化防衛力的核心。



據央視新聞報導，有分析認為，日本政府此舉是為應對長期的少子化、老齡化導致的自衛隊人員招募難題。但日本政府試圖突破“安保三文件”約束以及表現出的以非戰鬥用途為掩護謀求軍備漸進突破的“溫水煮青蛙”傾向，卻暗藏多重風險。



日擬修改“安保三文件” 強調人工智能運用



詳情顯示，日本政府設想利用“物理AI”技術，在基地警戒、物資運輸等自衛隊後勤支援任務中引入人形機器人。據透露，鑒於自衛官招募持續達不到額定人數的現狀，日本政府意在通過引入人工智能和無人裝備推進人員精簡。



此外，在23日，日本方面有消息稱，日本政府計劃年底修改“安保三文件”，全面運用人工智能（AI）將成為強化防衛力的核心。其中的《防衛力量整備計劃》草案更是提出，要購買超過5萬台無人裝備。



日本計劃5年購買約5.2萬台無人裝備



多名相關人士此前透露，《防衛力量整備計劃》草案提出，在2027至2031年度的5年間，日本政府考慮購買約5.2萬台用於遠程打擊、情報收集等任務的無人裝備。



草案還提出，計劃整備約200艘可執行布雷和運用長射程導彈等任務的無人潛航器；超過30艘用於救援和導彈發射的無人水面艇；約1200輛用於戰鬥支援和基地警戒的無人地面車輛。



此外，在預計構建的無人機體系中，將引進約1萬架可遠程飛行的對地攻擊型無人機；約1300架反艦無人機；以及約7500架用於情報收集、警戒監視的無人機。



日議員擔憂AI軍事運用或突破“專守防衛”



據估算，強化AI與無人裝備能力將需要約7萬億日元，達到現行計劃的6倍。日本政府官員稱，如何確保資金來源將成為焦點。日本國內輿論認為，日本政府推進AI軍事運用引發擔憂，包括可能誤判敵我、混淆戰鬥人員與非戰鬥人員，以及一旦出錯責任歸屬可能變得模糊。

