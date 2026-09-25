透視世界技能大賽：哪些職業不會被AI替代

9月23日，選手參加飛機維修項目的比賽。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／能工巧匠同台競技大展風采，專家學者熱議技能發展趨勢，社會公眾親身體驗技能魅力……第48屆世界技能大賽9月22日至27日在上海舉辦。這裡是技能青年逐夢的舞台，也是觀察職業發展的窗口。



據新華社報導，當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，對人才素質、結構、規模提出新的更高要求。



未來職業圖景如何？人工智能時代哪些技能彌足珍貴？如何擁抱機遇、應對挑戰？記者在大賽中探尋答案。



職業版圖持續拓展



操作台前，自主移動機器人項目選手編程調試，讓機器人識別物體、完成抓取；模擬居家場景中，健康和社會照護項目選手與服務對象溝通，制訂實施個性化照護計劃；模擬店內空間里，商品展示技術項目選手設計商品陳列，吸引顧客消費……賽場內，不同賽項的專業比拼同步上演，引人注目。



本屆大賽共設64個比賽項目，項目數為歷屆之最，涵蓋運輸與物流、結構與建築技術、製造與工程技術、信息與通信技術、創意藝術與時尚、社會與個人服務等六大領域。



創辦70多年來，世界技能大賽賽項從最初集中在建築、製造等傳統工種，逐步向自動化、數字化、個性化演變。



軌道車輛技術項目現場，選手們正從成卷線中裁線、做線、套號碼管，進行受電弓的檢修與控制模塊比拼。這一新增賽項以中國軌道交通維修保養為藍本制定競賽方案。



上海交通職業技術學院軌道車輛技術賽項教練黃凱莉說，選手需在短時間內做到又快又好，同地鐵等軌道實際運行中的檢修工作節奏相對應。



本屆大賽新增7個賽項。其中，軟件測試、數字交互媒體設計緊扣數字經濟蓬勃興起的時代脈搏，無人機系統、軌道車輛技術、智慧安防技術對接智能製造和先進裝備的國家戰略，口腔修復工藝技術、零售回應民生服務品質升級的現實需要。



“這些新增賽項由世界技能組織與各成員國家和地區共同研究確定，清晰映照出全球產業變革浪潮，也生動展現新時代中國青年正在投身的新事業、新行業、新職業。”世界技能大賽中國（天津）研究中心副主任張瑞說，產業發展到哪裡，新職業在哪裡產生，世賽就把賽項設到哪裡。



業內人士認為，賽項每一次“上新”，都是產業發展的時代注腳。伴隨職業版圖持續擴展，全球勞動力市場正經歷深層結構性轉型。