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白宮墻上懸掛習近平主席同特朗普總統握手照
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2026-09-25 09:57:18
白宮一樓的墻上懸掛著特朗普總統訪華時習近平主席同他握手的照片。（視頻截圖）
中評社北京9月25日電／據人民日報消息，白宮一樓的墻上，懸掛著特朗普總統訪華時，習近平主席同他握手的照片。
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