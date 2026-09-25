大熊貓“平平”“福雙”將赴美

圖為大熊貓“平平”。（成都大熊貓繁育研究基地供圖） 中評社北京9月25日電／大熊貓是中美兩國人民友誼的使者。當地時間24日，正在對美國進行國事訪問的習近平主席，在白宮歡迎儀式上分享了一個好消息：再過幾天，大熊貓“平平”、“福雙”就會落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。



據新華社報導，中國野生動物保護協會於去年與美國亞特蘭大動物園簽署了大熊貓保護國際合作研究協議。根據協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓“平平”（雄性）和“福雙”（雌性）將赴美開啟為期十年的大熊貓保護合作。



為確保兩只大熊貓在美健康生活，美方積極開展場館改造提升等各項準備，為參與新一輪合作的大熊貓創造更舒適和更安全的生活環境。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確大熊貓場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。



中美大熊貓情緣歷史久遠。



1972年2月，時任美國總統尼克松訪華，中方決定將大熊貓作為珍貴禮物送給美國。同年4月，大熊貓“玲玲”和“興興”抵美，8000多名美國民眾冒雨迎接。它們入住位於華盛頓西北部的史密森學會國家動物園，僅與公眾見面的首月，參觀人數就超過100萬，大熊貓由此成為連接中美兩國人民友誼的重要紐帶。



記者瞭解到，中美大熊貓保護合作是我國開展時間最長、合作機構最多、影響廣泛深遠的野生動物保護國際合作項目之一。



1994年，中國野生動物保護協會與美國聖迭戈動物園簽署合作協議，拉開了中美大熊貓保護合作序幕。30多年來，中美大熊貓保護合作取得了一系列重要成果，雙方圍繞大熊貓行為學、營養學、獸醫學、繁殖生物學、遺傳學和疾病防控等重點領域持續開展聯合研究，在繁育技術等方面取得重要突破。



旅美大熊貓累計繁育成活17只幼崽，其中聖迭戈6只、華盛頓4只、亞特蘭大7只。



一只只大熊貓幼崽的誕生，在美國持續掀起“熊貓熱”，給當地民眾帶來歡樂，也進一步增進了中美兩國人民之間的瞭解和友誼。



2024年，中美開啟新一輪大熊貓保護國際合作。“白雲”“高高”的後代“雲川”和“美香”“添添”的後代“寶力”先後赴美，接續父輩、祖輩的跨洋情緣。跨越半個多世紀，大熊貓見證了中美野生動物保護合作不斷深化，也成為增進兩國人民相知相親的友好使者。



中美新一輪大熊貓保護國際合作將進一步推動兩國在大熊貓重大疾病防治和科技交流、助力大熊貓野外種群保護、大熊貓國家公園建設等方面取得更多成果，為全球生物多樣性保護和增進兩國人民之間的友誼作出新的貢獻。