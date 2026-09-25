伊朗總統聯合國大會發言釋放出哪些信號？

9月23日，在位於紐約的聯合國總部，伊朗總統佩澤希齊揚在第81屆聯合國大會一般性辯論上發言。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／當地時間9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚在聯合國大會一般性辯論發言。他表示，伊朗願意談判與合作，但不會接受以強權、制裁或軍事威脅迫使其讓步，和平必須建立在公平、正義、尊嚴和各國平等權利的基礎上。



據國際在線報導，佩澤希齊揚說，“戰爭被強加於我們，但我們證明了自己既不懼怕為保衛國家而戰，也不迴避通過談判實現和平”。



中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天在接受總台環球資訊《閃評》欄目專訪時分析認為，伊朗總統的發言一邊展示繼續鬥爭的決心，一邊呼籲通過政治和外交途徑解決危機。



一方面，伊朗總統花了非常大的篇幅來展示伊朗與美國繼續鬥爭的決心。他提到美國給的壓力越大，伊朗抵抗得就更頑強。其實從過去半年以來的表現看，伊朗確實體現出“壓力越大韌性越強”的特徵。



另一方面，伊朗總統也在呼籲政治解決當前的危機，對與美國的談判實際上持一種開放的態度。這並不矛盾，在某種意義上說，伊朗強硬展示與美鬥爭的決心，本身就是為了在未來可能的談判中占據更有利的位置。



從實踐看，9月22日美伊雙方高官已經進行了長達三個小時的會談，可以說，通過這次伊朗代表團赴美，實際上美伊已經重新開始嘗試談判這種選項。儘管未來的結果並不確定，但在目前的情況下，對伊朗而言、對全世界而言，談起來總比打起來要好。



佩澤希齊揚在發言中還表示，伊朗願與地區鄰國友好相處，地區問題應由地區國家在區域內解決，不能任由外部勢力插手。秦天認為，這一提法意義重大，但實現道路會非常曲折。



實際上，它意味著應該在中東地區建立某種新的安全架構。不光是伊朗方面，很多地區國家最近也都更明確地意識到地區國家戰略自主、實現共同安全的重要性。比如8月，沙特、土耳其、巴基斯坦就簽署了三邊防務協議。更早些時候，阿曼外交大臣也提出，現在海灣地區的安全架構不應該衹有海合會的國家參與，還應該把伊朗、伊拉克也納入到新的安全架構中來。



不過，在地區安全自主意識增強的同時，理想與現實之間還是有差距的。這種地區安全的新模式新架構，在實踐上還面臨明顯的困難。



首先，海灣阿拉伯國家對伊朗的態度現在還是搖擺不定，這些國家一方面覺得需要和伊朗進行一定程度的合作，但同時又擔心伊朗對它們構成現實威脅。