特寫：特朗普歡宴習近平　主打以情動人

習近平和彭麗媛抵達國宴現場，特朗普和梅拉妮婭迎候 白宮視頻

中評社華盛頓9月24日電（記者 余東暉）美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭24日晚間舉辦隆重國宴，歡迎對美國進行國事訪問的中國國家主席習近平和夫人彭麗媛。近140位嘉賓和主人參加了這場象徵著中美努力構建戰略穩定關係的人文外交活動。



這場歡宴24日晚7點45分開始在白宫东厅举行。7點06分，习近平和彭丽媛抵達白宮，特朗普和梅拉妮婭在白宮北門廊迎候。特朗普身穿黑色禮服、打領結，梅拉妮婭身穿白色絲綢襯衫、黑色牡丹圖案長褲；習近平一身灰黑色中山裝，彭麗媛一襲暗紅色長袍裙。四個人並排合影，倍顯莊重。



國宴開始後，特朗普和習近平先後致祝酒辭。他們的講話都試圖以史為鑑、以情動人。特朗普回顧今年5月訪華時感受到中國人的熱情好客，希望今晚以同樣禮遇款待十年來首次重返華盛頓的中國領導人。



特朗普回顧了美中交往的歷史，包括158年前第一個訪美的中國正式外交使團，首次出席了白宮國宴。他稱，中國人傳承了從孫子到孫中山的歷史與傳統，美國人繼承了源自耶路撒冷、羅馬、古雅典、斯巴達的歷史和價值觀，以及250年前在費城宣告的自由。兩國領導人都明白，美中兩國代表著不同的制度，但兩國人民的紐帶歷久彌堅。在兩國商業往來和相互尊重的基礎上，雙方應當繼續培養這種關係，為子孫後代帶來繁榮與安全。