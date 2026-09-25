習近平在特朗普舉行的歡迎宴會上致祝酒辭

習近平主席和夫人彭麗媛抵達白宮出席歡迎晚宴，特朗普夫婦在宴會廳門口迎接。（視頻截圖） 中評社北京9月25日電／當地時間9月24日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在白宮出席美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭舉行的歡迎宴會。習近平主席在歡迎宴會上致祝酒辭。



新華社發布全文如下：



尊敬的特朗普總統和梅拉尼婭女士，



女士們，先生們，朋友們：



感謝特朗普總統和梅拉尼婭女士給予我和我夫人的熱情接待和周到安排。總統先生和夫人為這次訪問做了很多特殊安排，處處都體現出細致和用心，讓我們感到賓至如歸。在此，我謹向所有關心、支持中美關係發展的美國各界人士致以誠摯問候！此時此刻，中國人民正在歡度中秋節。在中國傳統裡，中秋節是團圓的佳節。在此，祝大家中秋快樂、闔家幸福！



今年5月，特朗普總統應我的邀請成功訪華，我們同意構建中美建設性戰略穩定關係。當時，特朗普總統熱情邀請我訪美，現在我如約而至。短短不到半年，中美兩國元首實現互訪，創造了兩國交往的歷史。今天我同特朗普總統進行了坦誠深入交流，達成很多新的共識，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供了新的戰略指引。



不久前，美國隆重慶祝獨立250周年。我代表中國政府和中國人民表達了祝賀。這200多年的歷史，見證了中美兩國人民的友好交往。



200多年前，美國獨立伊始，便將目光投向中國，中美雙方互通有無、優勢互補，開啟了貿易往來，華盛頓總統就購買、收藏了大量中國瓷器。



80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開辟了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價。這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。



50多年前，中美兩國的乒乓外交叩開了塵封已久的交往大門。毛澤東主席和尼克松總統等老一輩政治家，以“小球轉動大球”的政治智慧，開啟了中美關係正常化的偉大進程。當年尼克松總統贈送的特殊國禮——紅杉樹，就種植在我曾工作過的浙江省。



20多年前，一位名叫賽考斯的美國人資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱葱葱的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。