習近平出席特朗普在白宮舉行的歡迎儀式（組圖）

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。圖為習近平和夫人彭麗媛同特朗普總統和夫人梅拉尼婭合影。（圖片來源：新華社） 當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。



據新華社報導，9月的華盛頓秋色宜人，中美兩國國旗迎風飄揚。習近平和夫人彭麗媛乘車抵達白宮時，特朗普總統和夫人梅拉尼婭在下車處熱情迎接。兩國元首夫婦合影。



習近平夫婦在特朗普夫婦陪同下步入白宮。習近平和彭麗媛先後在貴賓簿上簽名。



在雄壯的軍樂聲中，兩國元首行至中廳。軍樂團奏中美兩國國歌。



國歌畢，習近平和特朗普分別致辭。



習近平代表14億多中國人民，向美國人民致以誠摯問候，向美國獨立250周年表示熱烈祝賀。



習近平指出，我這次應特朗普總統邀請訪美，是為傳承友誼而來，為拓展合作而來，為增進兩國人民福祉而來。



面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中美兩個大國肩負著促進人類發展進步的歷史重任。特朗普總統今年訪華期間，我們一致同意構建中美建設性戰略穩定關係，受到兩國人民和國際社會廣泛歡迎。我願同特朗普總統一道努力，引領中美關係這艘大船行穩致遠。



習近平強調，中美要加強溝通。兩國國情不同，通過坦誠、深入、持續的對話能夠增進理解、求同存異、積累互信。中美要真誠合作。兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊。雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。

