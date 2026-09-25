習近平這份倡議　關乎中美關係的未來

2026年3月24日，在中國貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣，美國耶魯大學威芬普夫斯阿卡貝拉合唱團與當地青年開展文化交流活動。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／“這裡，我願宣布，未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。”當地時間9月24日上午，習近平主席出席美國總統特朗普在白宮舉行的歡迎儀式時表示。



據人民日報報導，太平洋的風浪之間，總有一股相向而行的暖流。現場，習近平主席深刻揭示兩國關係發展的根基所在——“中美關係希望在人民、未來在青年。”



2023年11月，習近平主席訪美期間宣布，“中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習”；2026年5月，復信參加“共航蔚藍：中美青年友誼行”活動的兩國學生表示，“提前兩年半實現預期目標”……不到3年時光，“5年5萬”倡議繪就一幅跨越大洋的青春長卷。



猶記倡議提出不久，大洋彼岸老朋友的一封真摯來信，讓友誼的種子跨越山海接續扎根。



曾於1985年接待時任河北正定縣委書記習近平訪問艾奧瓦州馬斯卡廷市的美國友人薩拉·蘭蒂致信習主席，表示希望馬斯卡廷中學也參與這一計劃。



在習主席關心下，2024年1月，作為該項目第一批來華的美國中學生，馬斯卡廷中學20多名學生到北京、河北和上海等地交流訪問。



“習爺爺，我們來了”，代表團抵京時，給習主席帶來寫有中文字樣的校旗等禮物。訪問結束後，學生們致信感謝，講述喜悅心情。



“親身感受一個真實、立體、全面的中國，與中國青少年交心交友、互學互鑒，為增進兩國人民之間的友誼攜手貢獻力量”……那年元宵節，習主席復信美國來的“小客人”並回贈新春賀卡。



“歡迎更多美國青少年來中國交流學習”，跨越太平洋的青春航線揚帆起航，習近平主席對此始終親自關心、親自推動——



“為增進中美兩國人民特別是青年間的友誼添磚加瓦”，習近平主席夫婦向林肯中學師生回贈新春賀卡，歡迎他們多到中國走走看看；

