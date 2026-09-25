哥倫比亞宣布與伊朗斷交

哥倫比亞外交部官網聲明節選截圖 中評社北京9月25日電／當地時間9月24日，哥倫比亞外交部發表聲明稱，自9月19日起，哥倫比亞已正式與伊朗伊斯蘭共和國斷絕外交關係。



據央視新聞消息，聲明說，這一決定基於哥倫比亞政府在國家和地區安全以及打擊跨國犯罪等方面的外交政策原則。



聲明強調，斷絕外交關係並不意味著斷絕兩國領事關係。



