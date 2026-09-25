【
大
中
小
】 【
打 印
】
哥倫比亞宣布與伊朗斷交
http://www.CRNTT.com
2026-09-25 15:25:21
哥倫比亞外交部官網聲明節選截圖
中評社北京9月25日電／當地時間9月24日，哥倫比亞外交部發表聲明稱，自9月19日起，哥倫比亞已正式與伊朗伊斯蘭共和國斷絕外交關係。
據央視新聞消息，聲明說，這一決定基於哥倫比亞政府在國家和地區安全以及打擊跨國犯罪等方面的外交政策原則。
聲明強調，斷絕外交關係並不意味著斷絕兩國領事關係。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗總統聯合國大會發言釋放出哪些信號？
(2026-09-25 10:00:42)
伊朗列出重開海峽條件 多重因素下尋求破局
(2026-09-23 18:08:47)
美伊聯大期間間接會談 伊再提重開海峽條件
(2026-09-23 17:26:19)
伊朗總統抵達紐約 將在聯合國發表講話
(2026-09-23 12:36:24)
伊朗巴基斯坦深化關係 如何重塑區域格局
(2026-09-22 17:39:47)
伊朗革命衛隊：已做好持久戰準備
(2026-09-22 11:44:23)
卡塔爾首相：美以伊戰爭後果形同“地震”
(2026-09-22 10:21:13)
伊朗外長阿拉格齊抵達美國
(2026-09-22 10:17:19)
伊朗：結束戰爭的條件已傳達給美國
(2026-09-21 09:57:19)
伊朗軍隊陸軍司令稱在邊境地區部署大規模部隊
(2026-09-21 09:16:45)