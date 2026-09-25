內塔尼亞胡聯大演講　多國代表集體退場

以色列總理內塔尼亞胡在第81屆聯合國大會一般性辯論發表講話。（國際時訊視頻截圖） 中評社北京9月25日電／當地時間9月24日下午，以色列總理內塔尼亞胡在第81屆聯合國大會一般性辯論發表講話。現場大多數國家代表離場以示抗議，而以色列代表團等則大聲鼓掌歡呼。



據央視新聞報導，在內塔尼亞胡登上聯大演講台時，台下多國代表紛紛離場，以示對以色列給多個地區國家帶來持續人道主義災難的抗議。內塔尼亞胡將離場代表稱為“懦夫”。



內塔尼亞胡在發言中為以軍在巴勒斯坦、黎巴嫩、伊朗等多條陣線上的持續軍事行動辯護，稱其行動是為解除所謂“敵對勢力”對以色列民眾的安全威脅。他強調，以軍將繼續在多條陣線開展行動。



他還辯稱有關以色列在加沙實施種族滅絕的指控是“本世紀最大的謊言”，指責卡塔爾、土耳其等國在社交媒體上“散布關於以色列的謊言”，同時指責紐約市長馬姆達尼反猶。



內塔尼亞胡在發言過程中還接連拿出尋呼機和“星鏈”終端設備，承認以色列實施了2024年9月針對黎巴嫩真主黨的“尋呼機爆炸襲擊”，並煽動伊朗民眾利用偷運入境的“星鏈”終端獲取信息，推翻現政權。



近期，圍繞加沙人道危機、約旦河西岸定居點擴張以及巴勒斯坦建國問題，國際社會對以色列的批評持續升溫。



法國、英國、加拿大等西方國家近期公開批評以色列在約旦河西岸地區擴張，認為有關行動破壞“兩國方案”前景。多個阿拉伯和伊斯蘭國家也發表聯合聲明，要求以色列履行相關義務，保障人道援助進入加沙，並推動落實巴勒斯坦人民自決權。







