馬爾代夫總統：願與中方進一步鞏固傳統友誼

9月30日，在馬爾代夫馬累，馬總統穆伊茲在中國駐馬爾代夫大使館舉辦的慶祝中華人民共和國成立76周年暨中秋招待會上致辭。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／馬爾代夫總統穆伊茲24日在馬累表示，馬爾代夫高度重視同中國的長期友好關係，期待同中方共同應對挑戰、把握機遇，進一步鞏固傳統友誼。



據新華社報導，穆伊茲當天出席中國駐馬爾代夫大使館舉辦的慶祝中華人民共和國成立77周年招待會，並向中國政府和人民致以國慶祝賀。



穆伊茲說，中國走過了一段堅韌不拔、深刻變革的非凡歷程，憑借堅定意志和遠見卓識為世界作出重要貢獻，在經濟發展、科技、基礎設施建設和民生福祉等領域取得的成就廣受認可。



穆伊茲表示，對馬爾代夫人民而言，對華友誼“看得見、摸得著，並且惠及日常生活”。



中馬友誼大橋、保障性住房項目以及基礎設施、教育等領域合作都是具體體現。“一座橋梁不只是混凝土與鋼鐵的建築，它連接著人與人、國與國。”穆伊茲說，馬方希望馬中關係繼續成為通向機遇與繁榮的橋梁，讓兩國人民不斷更加親近。



中國駐馬爾代夫大使孔憲華在致辭中介紹了“十五五”開局之年中國高質量發展取得的新成果以及中馬各領域合作情況。他表示，中馬兩國政治互信深厚、發展理念契合、合作潛力巨大。



當天，穆伊茲夫婦以及馬爾代夫多名內閣部長、議員，中馬各界代表等近230人出席招待會。