中國代表：中東安全主導權應由中東國家自主

7月8日，在位於紐約的聯合國總部，中國常駐聯合國副代表孫磊（前排左二）在可持續交通主題邊會上發言。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／中國常駐聯合國副代表孫磊24日在安理會同阿盟“三駕馬車”高級別非正式對話會上發言，強調中東安全事務主導權應由中東國家自主掌握。



據央視新聞報導，孫磊說，中方支持安理會同阿盟加強合作，支持阿盟在地區安全事務上發揮更大作用，鼓勵以地區方式解決地區問題。



當前，中東地區矛盾衝突輪番升級。形勢再次證明，中東的既有安全架構並不完善，需要改革和加強。中方支持地區國家秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建中東安全新架構。



他強調，中東是中東人民的中東，中東安全事務的主導權應由中東國家自主掌握。國際社會應充分尊重中東各國的自主選擇，堅持中東地區人民自己當家作主，反對外部勢力幹涉。



中方支持地區國家加強和平與安全對話，探討域內安全架構重塑，把前途命運牢牢掌握在自己手中。



他說，巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心。國際社會要採取不可逆行動，落實“兩國方案”，早日實現巴勒斯坦獨立建國。



中方鼓勵美國和伊朗保持理性克制，盡快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制。



中方不希望地區緊張局勢向也門和紅海方向進一步外溢，呼籲各方停止使局勢進一步複雜化，通過對話談判解決問題。



中方敦促各方採取有效措施，確保霍爾木茲海峽盡早恢復正常安全通行，維護全球貿易和產供鏈穩定。各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利應得到尊重。



孫磊說，今年是中國和阿拉伯國家開啟外交關係70周年。



70年來，中阿攜手走過非凡歷程，中阿關係實現跨越式發展，為推動構建人類命運共同體樹立了標杆。



中方願同阿拉伯國家一道，深化戰略互信，堅定相互支持，共享發展機遇，密切國際協作，為推動中阿命運共同體建設、推進地區和平與發展事業作出更大貢獻。