李成：特朗普清楚台灣問題紅線　或會做更多

香港大學政治與公共學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成接受中評社記者專訪（中評社資料圖） 中評社香港9月25日電（記者 郭至君）美東時間9月24日上午，中國國家主席習近平同美國總統特朗普在白宮舉行會談。習近平強調，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題。對此，香港大學政治與公共學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成接受中評社記者專訪時表示，特朗普團隊在台灣問題上立場相對務實，非常清楚中方紅線。



李成擁有普林斯頓大學政治系博士學位，是國際知名的中美問題專家，在加入港大前，他曾長期擔任美國布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任。



李成對中評社記者表示，前幾年，關於中國大陸“攻台時間表”等謠言甚囂塵上，相當可笑。中國很清楚，最好的防止戰爭的手法就是準備戰爭，這一點，美國和其他國家也一樣，這是戰略，但真正使用武器就是另外一回事。中國外交近些年變得越來越靈活，採用“兩手抓”的策略，一方面始終強調最大的意願在於和平解決台灣問題，另一方面也不放棄武力解決的選項。



“一些國家的人可能在台灣問題上‘看好戲’，但我認為中國領導人有睿智避免這種情況的發生。一方面，反‘台獨‘的壓力會更迫切，但同時也在更大努力地去改變中國目前的一個環境。”李成說。他也強調，在台灣問題上要講求平衡，不能走極端，不能誤導，因為有很多未知因素，明智的舉措是首先從中國的實力地位來比較。



李成說，任何一個國家跟中國建交都必須承認台灣是中國的一部分，這是聯合國準則，但現在這好像在華盛頓成為禁區，從中國的立場來看，這是一個極其糟糕的局面，必須要扭轉。“實際上，在特朗普第二任期中，這個局面在一定程度上已經扭轉，未來，是否對台軍售是一個衡量的指標，我覺得特朗普還會做更多的事情。”李成表示。



李成也對中評社記者說，台灣問題牽涉到中國的領土完整，國家主權和政治上的穩定，這是不可動搖的紅線，特朗普對此很清楚。