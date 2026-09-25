在野合破局傷選情？柯志恩：高雄藍白合沒問題

中評社台北9月25日電／年底地方大選日漸逼近，高雄市長選戰升溫，由於新竹縣及竹北市在野合陸續破局，傳出已影響藍營在新北市長選戰的選情，藍營支持者也擔心高雄接連受害，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩25日受訪時強調，後續將與民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌合體，高雄藍白合沒問題。



某媒體公布新北市長選舉最新民調，民進黨參選人蘇巧慧微幅反超國民黨參選人李四川1.1個百分點，且受到竹北在野合破局影響，民眾黨有近2成的小草支持蘇巧慧。然而，李四川24日出席鶯歌競選總部暨川友會成立大會，重申新北市在野合在選前、選後都不會改變，會共同努力建設新北。不少藍營支持者擔心，在野合陸續破局，高雄選情是否也將受影響。



中時新聞網報導，對此，柯志恩25日上午前往建興市場拜票時受訪表示，她個人覺得藍白合在高雄應該不會出現任何問題。後續也將規畫與柯文哲一起陪同民眾黨高市議員參選人林于凱掃街拜票，並且安排聯合競選等相關活動；她們也會邀請黃國昌南下高雄，以直播或掃街等各項形式緊密配合，所以大家不用擔心，藍白合在高雄絕對是一個事實。



另外，大家也相當關心柯志恩未來是否會邀請國民黨主席鄭麗文南下高雄為其助選，柯志恩簡短回應，若是國民黨舉辦的活動，她當然尊重大家各自的時間安排和選戰策略。