新北市長之戰　郭正亮：李四川勝算高一點

中評社台北9月25日電／2026年新北市長選情陷入膠著，國民黨參選人李四川穩紮穩打，民進黨參選人蘇巧慧有賴清德與蔡英文站台。前“立委”郭正亮預測認為，李四川勝算高一點；李四川跟蘇巧慧最後差距在5萬票內。



中時新聞網報導，郭正亮24日在《亮話天下》網路直播節目中表示，李四川的對手比較強，比沈伯洋強多了，這個才是真相，所以李四川的競選陣營，真的要用力、要再加油。不過，他還是認為，李四川勝算高一點，媒體人吳子嘉預測李四川跟蘇巧慧最後差距在5萬票內，這是有可能的，新北市選舉真的非常非常激烈。



郭正亮接著表示，李四川競選小組早就成立了，他也被邀請在內，所以他知道新北市選情比較進入狀況，就是他們有在努力。不過，李四川那個人就是“古意到有剩”，好老實的樣子，不像蘇巧慧口才伶俐，會做親切的動作，李四川這種人比較不會。



郭正亮點出，他知道李四川是會做事的人，他當過新北市、台北市、高雄市的副市長，行政經歷是最完整的，所以新北市長侯友宜是高度信任他，大家才加把勁，侯友宜要再認真兩個多月。李四川真的要多打電話給民眾黨主席黃國昌，多幫民眾黨點台，民眾黨的票衹有59.3%，太低了，不應該這樣。因為整個北台灣基隆、台北市、桃園，藍白合作，都進行得很好，新北沒有理由衹有6成，更何況是黃國昌自己參選的地方，所以大家一起加油。