“洋流”效應？柯志恩酸：淹沒賴瑞隆存在感

中評社台北9月25日電／近日“洋流”襲捲高雄，民進黨高市議員林智鴻、高雄市長參選人賴瑞隆25日在鳳山區掛出與台北市長參選人沈伯洋的首面合體看板，賴瑞隆表示，未來會跟更多黨內大咖合體，展現團結氣勢、贏下選戰。國民黨高雄市長參選人柯志恩則狠酸，“洋流”分散了大家的注意力，賴瑞隆現在愈來愈沒存在感。



中時新聞網報導，沈伯洋19日受邀至高雄參訪並與賴瑞隆合體，現場湧入上萬支持者，“洋流”效應襲捲高雄。為了延續“洋流”氣勢，林智鴻25日率先於鳳山區過埤、鳳頂路口掛出與沈伯洋、賴瑞隆的首面合體看板，吸引眾多民眾注意。



賴瑞隆受訪表示，近期他跟許多議員掛出各式合體看板，就是希望用團結的氣勢贏得選戰。除了沈伯洋的合體看板外，未來他也會持續邀請賴清德統、蕭美琴、蔡英文、蘇貞昌等綠營黨內大咖到高雄為他站台輔選，不僅要展現民進黨的凝聚力，也讓大家感受一下高雄近年的蛻變，讓他順利接棒、延續綠色執政。



對於賴瑞隆與議員、沈伯洋掛出首面合體看板，柯志恩表示，她同樣跟藍營自家議員都站在一起，並且有相當緊密的結合。至於對手要掛什麼看板或跟誰合體是他們的自由，也都予以尊重，不過，她要提醒賴瑞隆，這波“洋流”分散了大家對賴瑞隆的注意力，他現在已經沒什麼太大的存在感。