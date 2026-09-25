美對台軍售　郭正亮：北京有“實質否決權”

中評社台北9月25日電／美國國務卿魯比奧在習特會前夕談及對台軍售進度時表示，擬議的軍售須根據美軍自身的需求及其補充裝備的能力進行權衡。前“立委”郭正亮指出，觀察家考伯垂示警中美新框架，特朗普傾向不干預台灣，北京恐擁有未來美國對台軍售的“實質否決權”。



中時新聞網報導，郭正亮在《亮劍台灣》節目強調，中國大陸衹有一個議題，就是台灣問題。美方若違背一個中國原則，或繼續軍售台灣，那戰略穩定關係就不存在了。且中國大陸會表現得非常決斷，一定“終止關係”，美國承受得住嗎？



郭正亮指出，所以英國專欄作家考伯垂（James Crabtree）下了一個標題：〈中美新框架，恐給北京軍售否決權〉。美國就跟中國說，暫緩對台軍售可不可以延到2029年1月20日（特朗普下台那天）？這個要求把特朗普嚇壞了：不行吶，我們美國國內還有很多人反對！結果特朗普說：這樣好不好，我先延到今年年底？就是G20。



郭正亮直言，所以幾乎已經篤定了，美國對台軍售140億美元，年底前是不可能批准的！甚至連F-16V的交機搞不好也拖延。



郭正亮提到，所以考伯垂表示，特朗普的言論不管是不是出於本意，都讓人產生美國正逐步朝“不干預台灣”的方向靠近的印象。特朗普根本不在乎台灣，他說過多次：我們不想飛9500英哩去打一場戰爭！所以很多人開始擔心，中美所謂“建設性戰略穩定框架”，可能使北京對中方視為“破壞穩定”的舉措，擁有“實質否決權”，尤其是未來的美國對台軍售。