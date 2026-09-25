林肯號300天海上部署爆8起輕生未遂

中評社香港9月25日電／美國“林肯號”航空母艦長達300多天的海上部署，官兵身心狀況引發關注。航艦本月短暫停靠泰國後，19日駛入關島海軍基地，進行整補及例行訓練，並與澳洲護衛艦在南海展開海上加油演訓。完成關島整補後，林肯號將結束這次長期部署，返回美國西海岸母港。



TVBS報導，不過，相較於軍事演訓，外界更關注航艦官兵的心理健康。美國海軍代理部長高雄證實，林肯號此次長時間部署期間，至少發生8起官兵輕生未遂事件。



高雄日前致函國會議員，說明其中兩起事件。其中一起發生在8月，一名航空聯隊水手從林肯號跳海，隨後由軍方直升機救起；另一名水手則在3月試圖從甲板跳海，最後被及時制止。



民主黨參議員布魯門表示，軍方若試圖掩蓋或隱瞞官兵輕生未遂事件，令人深感不安。共和黨參議員史考特則表示，軍旅生活本來就相當艱苦，在戰場上更是如此，並對這些官兵及其家屬表達同情。



而對部分林肯號官兵來說，長時間海外部署結束返家後，卻又遇上另一場意外。



一名提前返家的林肯號水手回到加州住處時，發現家中遭到闖空門，連停在門口的汽車也被偷走。遭竊物品包括滑雪板、高爾夫球桿、釣魚用具、筆記型電腦以及鞋子等。



林肯號這次部署時間超過300天，艦上約5000名官兵目前人在關島。完成最後整補及訓練後，航艦將啟程返回美國西海岸母港，結束這場超過10個月的長期海上部署。