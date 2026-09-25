內塔尼亞胡聯大發言引發會場激烈對立

中評社北京9月25日電／第81屆聯合國大會一般性辯論24日繼續進行。以色列總理內塔尼亞胡當天在聯大發言，試圖為以色列在中東地區採取的行動辯護，同時譴責歐洲多國領導人、紐約市長以及卡塔爾、土耳其等國家，引發會場激烈對立。多國數十名代表在內塔尼亞胡演講期間離場。會場外，數百人抗議示威，百餘人被拘留。



多國代表離場抗議



新華社報導，內塔尼亞胡24日在時長約40分鐘的演講中闡述了以色列在七條戰線開展行動的情況，包括2月底對伊朗發動的軍事打擊；並現場展示一些物品，比如關聯黎巴嫩真主黨集體遇襲事件的傳呼機、“星鏈”衛星互聯網接收器。



內塔尼亞胡甫一開口，會場內就上演了各方激烈對立的一幕：數十名代表退場以示抗議，部分人發出噓聲；旁聽席的支持者起立鼓掌，用希伯來語高呼口號聲援；會議主席則高聲維持秩序。



內塔尼亞胡將離場代表稱為“道德懦夫”。他對仍然留在會場內的人說道：“如果還有其他道德懦夫沒有離場，請現在就離開。”



內塔尼亞胡在演講中批評歐洲多國領導人向“反猶暴民”妥協，指控卡塔爾、土耳其散布針對以色列的謊言。



卡塔爾駁斥相關指控，否認試圖操縱輿論反對以色列。卡塔爾外交部發言人在社交媒體上表示，內塔尼亞胡反復攻擊卡塔爾，意在轉移視線。



內塔尼亞胡在演講中還指責紐約市長馬姆達尼支持巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員，馬姆達尼隨後發表聲明予以否認。



馬姆達尼在競選時曾表示要執行國際刑事法院對內塔尼亞胡的逮捕令，但後來改口稱自己沒有這項權力。本周，馬姆達尼稱內塔尼亞胡是“對巴勒斯坦人實施種族滅絕的策劃者”。

