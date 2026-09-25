劉國深：台灣問題長期可控　關鍵看美方作為

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深（中評社資料圖） 中評社香港9月25日電（記者 林艷）兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深9月25日就習特會涉台內容接受中評社記者採訪指出，台灣問題長期可控，至於會否成為中美關係的破壞性因素，取決於美方的實際作為。他希望經過雙方共同努力，台灣問題逐漸在中美戰略穩定關係中“邊緣化、無害化”。



中美兩國元首不到半年實現互訪，在中美關係史上前所未有，年內還有望在深圳APEC和美國G20會面。對於中美元首外交頻密推進對台海特別是兩岸關係的影響，劉國深認為，中美兩國不僅是全球規模最大的兩個經濟體，而且擁有最大的政治和軍事影響力，中美能否構建建設性戰略穩定關係，直接影響全球秩序和各國繁榮穩定。長期以來，台灣問題一直是牽動中美關係最敏感、最核心的因素，這個問題產生於中美綜合國力巨大差距的歷史背景，“也必將隨著兩國綜合實力對比的變化而改變”。



他注意到，特朗普近期在美國涉台政策方面作出了若干“順應歷史發展趨勢的調整”，中美兩國領導人之間的互動更加密切。他認為，這一新動向令人鼓舞，也給動盪的國際局勢帶來一股強大而穩定的力量。他相信，隨著中美關係趨於穩定，兩岸關係也將更加可以預期，對兩岸關係和平發展、融合發展產生積極影響。



美東時間9月24日在白宮會談時，習近平表示，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



劉國深說：“對於中國政府來說，台灣問題長期可控，我們有足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。對於中美關係來說，台灣問題是否成為破壞性因素，取決於美方的實際作為。”他認為，特朗普之前對“台獨”分裂行為的警告，有助於中美關係從對抗走向對話合作，“這一點必須予以充分的正面回應”。



他表示，特朗普今年5月15日對“台獨”勢力的警告，對中美關係的穩定具有“重要而正面的影響”，有助於中美建設性戰略穩定關係的構建，有助於兩國各領域合作的漸次推進。四個多月來，兩國合作取得實質性進展，為戰略合作初步奠定了政治基礎。但他也指出，中美在台灣問題上的分歧還很大，雙方還需要系統性推動和落實兩國元首共識。

