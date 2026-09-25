給國乒製造麻煩的泰國16歲小將，什麼來頭？

中評社北京9月25日電／25日，結束與男單世界排名第一王楚欽的單打比賽，提塔帕·普里查揚的首屆亞運會結束了。他背著雙肩包笑著離開，臉上青春痘還清晰可見，像個剛下課的中學生。



新華社報導，得知面前是中國記者要採訪他，這名16歲的泰國小將顯得有些緊張。但正是這個世界排名第275位的少年，在過去三天裡，不止一次讓中國男乒驚出冷汗。



首次參加亞運會，普里查揚就報滿了男團、男單、男雙、混雙四個單項，幾乎每天都能在賽場看到他的身影。



三天前，男團1/4決賽第二盤，普里查揚鏖戰五局，以3:2掀翻世界排名第八的林詩棟。



賽後林詩棟說：“心態上會擔心接不好球，忌憚對手的搏殺。（自己的）技術問題集中在前三板，尤其是接發球環節。一旦接發球處理不好，面對對手搏殺，自己站位站不穩，場上就容易慌亂。”



第四盤，普里查揚再次披掛上陣。面對王楚欽他以0:3落敗，三局僅得14分。但能接連站到中國隊主力對面，足以讓這個泰國少年感到興奮。



賽前，普里查揚特意在社交平台上反覆觀看了林詩棟的比賽視頻。“我非常興奮能和他們（林詩棟、王楚欽）打。”說起戰勝林詩棟的那場球，他語氣里滿是自豪，“我打到了第五局，我想我不能輸，就一分一分打，最後我贏了。”



普里查揚的表現，讓王楚欽全力以赴。“對陣泰國小將，之前沒有交手記錄，他能夠戰勝林詩棟，是超出大家預想的。我十分重視這一場，場上每一分摳得很細、打得很緊。”王楚欽說。



三天後，25日的男單32強戰，兩人再次隔台而立。



第一局，普里查揚攻勢凌厲，以11:3先下一城。隨後王楚欽以11:6、11:4連扳兩局。第四局，普里查揚咬住比分，以11:8將大比分扳成2:2，硬生生把比賽拖回均勢。但王楚欽隨後連下兩局，以4:2終結比賽。



“我感覺非常開心，因為我能從王楚欽手裡拿到兩局。我覺得我還必須更努力。”普里查揚賽後說。

