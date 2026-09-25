美國總統致贈中國主席的禮物——展開雙翅的白頭海雕雕像。（視頻截圖） 中評社香港9月25日電（評論員 楊流昌）當地時間9月24日晚，美國白宮宴會廳，一束燈光從高處傾瀉下來，照著那尊美國總統致贈中國主席的禮物——展開雙翅的白頭海雕雕像。它一爪緊抓樹枝，一爪向前延伸，大約三英尺長的身量，不算大，卻有一種不容忽視的威儀。特朗普總統在國宴致辭中介紹這件禮物時，用了“自由翱翔的精神”一詞。我們透過新聞照片看著那尊雕像的輪廓，忽然覺得，這句話里藏著一個比外交辭令更深的故事。



白頭海雕，中國人更習慣叫它白頭鷹。它頭頂那一片純白的羽毛，在一個深棕色身體的襯托下，像是戴著一頂不屬於猛禽的冠冕。翼展展開兩米有餘，飛行時翅膀寬圓而鈍，扇動節奏不急不緩，但一旦鎖定目標，俯衝的時速可以逼近一百英里。它的眼睛比人眼銳利數倍，千米高空能夠辨識地面上奔走的獵物。這些數字本身，已經足夠說明一種生物的強大。可奇妙的是，強大從來不是它成為美國象徵的全部理由。



1782年6月20日，大陸會議批准了國徽設計，把白頭海雕放在了盾牌之上。那時的美國剛剛贏得獨立，一群開國者急於為這個新生的國家，尋找一個可以懸掛在旗幟和印章上的形象。據說，本傑明·佛蘭克林曾堅決反對選擇白頭海雕，他在給女兒的信中稱這是一種“品行惡劣的鳥”，甚至提議用火雞來代替。佛蘭克林的反對自有他的道理，白頭海雕確實會搶奪其他鳥類的食物，偶爾也會獵取家禽。但最終國會還是選擇了它。理由寫在當時的討論記錄里：力量、自由、獨立，這三個詞與美國核心價值觀的契合，遠遠超過了品行上的瑕疵。



這倒讓我覺得，選擇白頭海雕做國鳥的人，其實是誠實的。他們沒有試圖塑造一個完美無缺的象徵，而是選擇了一種真實存在的猛禽——兇猛、獨立、不馴，會在高空中盤旋數小時不用扇一下翅膀，也會為了生存去搶奪別人的獵物。自由的另一面，從來都不是溫馴。



雕像的造型還有一個細節值得細看。國徽上的白頭海雕，一爪握著橄欖枝，一爪握著箭束，鷹頭朝向右側，嘴里叼著寫有“合眾為一”的星星綬帶，代表各州的聯合力量。橄欖枝和箭，和平與武力，一個矛盾而完整的組合。這不是修辭學上的折中，而是一種對現實的坦率承認：一個國家主權的完整，從來需要同時具備善意和捍衛善意的能力。特朗普把這座雕像贈給習近平，說希望它“在北京找到一個好地方”。一座鷹的雕像從一個國家飛到另一個國家，橄欖枝和箭都還在它爪中握著，這本身就是一個意味深長的畫面。



白頭海雕分佈在北美大陸，是這片土地上特有的物種。在它被歐洲殖民者選為國家象徵之前，美洲原住民早已將它視為“聖鳥”，認為它是神與人之間的精神使者。納瓦霍人不殺鷹，認為傷害鷹會招致疾病；一些部落以白頭海雕的羽毛作為最高的獎賞。這種來自土地深處的敬畏，與美國建國者對自由的理解之間，其實有一條隱秘的通道。原住民看見的是神性，建國者看見的是精神。而兩者看見的，都是同一種東西：在高遠的天空中不受拘束地飛翔的能力。



後來的歷史證明，這種能力並非理所當然。二十世紀中葉，農藥滴滴涕通過食物鏈進入鷹的身體，導致蛋殼變薄，雛鳥無法孵化。棲息地的喪失和人為獵殺，進一步壓縮了它們的生存空間。1963年，美國本土四十八個州統計到的白頭海雕築巢數量，只剩下大約四百一十七對。一個國家的象徵，在自己的國土上瀕臨消失。肯尼迪總統在1961年說過一句話，大意是：開國元勳選擇白頭海雕作為國家象徵是恰當的，但如果後來的人任由它消失，那就是辜負了這份信任。這句話在當時聽來像是一種修辭，但後來的事情證明，它是一份必須被認真對待的囑託。1972年美國禁用滴滴涕，1973年《瀕危物種法案》通過，一系列保護措施讓白頭海雕的數量逐步回升。到2007年，它正式從瀕危物種名單上除名，彼時本土四十八州的築巢數量已經恢復到約一萬一千對。



從四百到一萬一千，這中間隔了四十多年的時間。四十多年，對於一隻在野外可以活到二十多年的鳥來說，幾乎是一代又一代的接力。而對於一個國家來說，四十多年，足以檢驗它對自身象徵的承諾究竟是真是假。白頭海雕的歸來，或許比它最初被選為國鳥的那一刻，更能說明“自由”這個詞在美國精神中的分量。自由不只是翱翔的姿態，自由也是一種選擇——選擇保護那些脆弱的、正在消失的東西，選擇讓自己的象徵不至於淪為博物館里的標本。



如今，白頭海雕的形象出現在美國的硬幣、紙幣、郵票、總統徽章、政府文件、軍隊制服及其他象徵場合上。1984年洛杉磯奧運會的吉祥物“山姆鷹”，是一個擬人化的白頭海雕，頭戴星條旗禮帽，笑容開朗，由迪士尼公司設計。費城老鷹隊有活的白頭海雕做吉祥物，一隻叫林肯的鷹會在主場比賽前飛過體育場，被訓練師稱為球隊的“幸運符”。每年六月二十日是“美國鷹日”，全國各地舉行白頭鷹節，獨立日和退伍軍人日的紀念活動中，也總能看到它的身影。一隻鳥能夠如此深入地嵌入一個國家的日常生活、體育、娛樂和儀式，大概衹有白頭海雕做得到。



但我最在意的，還不是這些。我最在意的，是它飛翔時的樣子。白頭海雕的飛行有一個特點：它可以在高空中利用熱氣流滑翔數小時，翅膀幾乎不動，就那麼靜靜地、穩穩地懸在天空里。那種姿態，不像是奮力拼搏，也不像是急於抵達某處。它只是在飛。飛本身，就是它的存在方式。



特朗普在國宴上說的那句“自由翱翔的精神”，如果只理解為一個國家的外交辭令，那就太淺了。這句話背後站著的，是一個從四百對巢鷹中重新站起來的物種，是一個用兩百多年時間在國徽上定格了一個飛翔姿勢的國家，是一個選擇了猛禽而非家禽來代表自己的文明。猛禽的自由，從來不是無代價的。它需要視力去看見遠處的獵物，需要翅膀去承受長途的飛行，需要利爪去抓住那些稍縱即逝的機會，也需要在自己的棲息地被侵蝕時，有足夠的力量和決心去把它奪回來。



那尊雕像將從華盛頓出發，跨越太平洋，在北京某處落腳。它的雙翅展開著，一爪抓著樹枝，一爪伸向前方。樹枝是它站立的基礎，前伸爪的指向，是下一個需要抵達的地方。這大概是鷹的姿勢里最完整的含義：站穩，然後飛出去。