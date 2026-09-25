張展碩潘展樂　“展字輩”又刷屏了！

9月21日，中國隊選手徐海博（左二）、潘展樂（左三）、費立緯（右一）和張展碩在賽後慶祝。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／24日，愛知·名古屋亞運會男子4×100米自由泳接力決賽中，半小時前剛拿下800米自由泳冠軍的張展碩又站上接力出發台。作為第三棒，他拼盡全力，將0.31秒的領先優勢交給潘展樂。隨後，潘展樂以46秒75的全場最快分段成績，幫助中國隊打破亞洲紀錄並奪冠。



據新華社報導，潘展樂在接受記者採訪時說：“展碩剛游完800米自由泳，還能有47秒65的分段，給了我很大的信心。”



兩位“展字輩”在本屆亞運會上已經有過攜手共進的經典戰例。



21日的男子4×200米自由泳決賽，他們共同上演逆轉好戲。當時前兩棒過後，中國隊落後日本隊3秒47，這是一個多身位的距離。第三棒潘展樂入水，將差距縮小到1秒89。隨後，張展碩全力追擊，在最後一個轉身後反超對手，單棒比對手快了2秒77。



兩位“展字輩”幫助中國隊以7分00秒17打破亞洲紀錄並奪冠。這枚金牌，中國游泳等了16年。



賽後，潘展樂評價張展碩：“他是單項冠軍，手長，最後一棒總有奇跡，他就是‘奇跡之子’。”張展碩說自己的底氣來自潘展樂：“我們有世界紀錄保持者，有什麼好怕的？”



也是巧了，作為中國泳壇新晉“雙子星”，19歲的張展碩和22歲的潘展樂都帶一個“展”字，又同為中國男子自由泳的領軍人物。



後程發力，是兩人共同的特點。男子200米自由泳決賽，張展碩上演逆轉好戲，他在150米處仍落後韓國名將黃宣優0.19秒，卻在最後50米游出25秒96的分段成績，將亞洲紀錄提高了0.43秒。潘展樂則是在男子100米自由泳決賽的最後時刻完成反超，以0.04秒的優勢衛冕。



兩人又有所不同。潘展樂以短距離見長，張展碩則是中長距離的“全覆蓋”選手，從200米到1500米都具備競爭力。

