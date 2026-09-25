趙樂際在吉林黑龍江調研

這是9月22日，趙樂際在吉林省長春市公主嶺市劉房子街道向陽坡村調研玉米種植情況。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際9月21日至24日在吉林、黑龍江調研。



據新華社報導，他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，更加自覺地、具體地踐行全過程人民民主，把人民代表大會制度堅持好完善好運行好，高質量做好地方人大工作，為貫徹落實“十五五”規劃、推動和保障地方改革發展穩定作出應有貢獻。



趙樂際先後來到四平、長春、哈爾濱、齊齊哈爾等地，深入代表家站、基層立法聯繫點、社區、鄉村、企業，與人大代表、群眾面對面交流，聽取意見建議。



他強調，要把踐行全過程人民民主作為保持人大工作生機活力的關鍵所在，堅持問計於民、問需於民。要開展民主立法、開門立法，發揮好公開徵求意見、基層立法聯繫點等機制平台的作用，廣泛凝聚立法共識，維護和實現人民群眾民主權利、合法權益。要以“兩個聯繫”為抓手，深化和拓展代表工作，支持和保障代表依法履職、常態化聯繫群眾。



趙樂際在吉林省人大、黑龍江省人大和齊齊哈爾市人大機關調研立法、預算審查聯網監督、縣鄉兩級人大換屆選舉等工作，看望機關幹部，並主持召開座談會。



他強調，地方人大要堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，認真貫徹落實黨中央決策部署，在同級黨委領導下，立足職能職責、結合地方實際謀劃和推進各項工作，助力地方經濟社會發展和改革攻堅任務。要遵循地方立法權限，把握實施性、補充性、探索性功能定位，堅持不抵觸、有特色、可操作原則，扎實細致做好地方立法工作。



按照職責範圍開展備案審查、法規清理等工作，維護國家法治統一。要堅持正確監督、有效監督、依法監督，圍繞中心、服務大局、突出重點，綜合運用法定監督方式，寓支持於監督之中，形成推進工作、解決問題的合力。要按照“四個機關”要求加強人大自身建設，注重學習積累，加強調查研究，樹立和踐行正確政績觀，守正創新、穩中求進推動人大工作高質量發展。要深入學習貫徹習近平黨建思想，推動人大全面從嚴治黨向縱深發展。



趙樂際強調，縣鄉兩級人大換屆選舉是我國政治生活中的一件大事。要堅持黨的領導、充分發揚民主、嚴格依法辦事，扎實做好選民登記、投票選舉等各環節工作，確保選舉工作依法有序、風清氣正、圓滿成功。要加強正面宣傳引導，充分展現人民當家作主實踐和人民代表大會制度優勢。