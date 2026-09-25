白宮：已恢復三家美媒記者採訪證

5月11日在美國首都華盛頓拍攝的白宮。（新華社資料圖片） 中評社北京9月25日電／美國聯邦法官裁定特朗普政府對幾家主要媒體的白宮採訪禁令違憲後，白宮已恢復這些媒體記者的採訪資格。



據路透社報導，白宮星期四（9月24日）宣布，已經恢復美國有線電視新聞網（CNN）、MS Now和政客新聞網站（Politico）記者的白宮採訪證。



特朗普上周指這三家媒體持續報導假新聞，下令禁止它們進入白宮。這三家媒體過後提起聯合訴訟，指這項禁令違反保障言論和新聞自由的憲法《第一修正案》。



美國聯邦法官凱利（Timothy Kelly）早前裁定，吊銷這三家機構記者的採訪證，可能侵犯美國憲法賦予這些記者的正當程序權利。



凱利叫停特朗普政府的禁令14天，同時命令立即歸還這三家媒體的記者證。



然而，判決出爐後，Politico和MS NOW的記者仍被拒於白宮門外，CNN有部分人員無法進入。三家機構隨後請求凱利舉行緊急聽證會。



白宮新聞運營總監斯托佩里奇在法庭文件中說，白宮已於星期四早上7時55分啟動恢復採訪證程序，並在上午9時55分左右將證件送到白宮入口處，供媒體成員領取。



法官在收到斯托佩里奇的聲明後，駁回上述三家機構關於舉行緊急聽證會的請求，但允許它們在當天晚些時候通報任何新的實施進展。



美國司法部律師曾試圖以國家安全為由為政府辯護，但遭凱利駁回。



這是特朗普重返白宮後與主流媒體之間最激烈的一次衝突，此次裁定對他來說是個重挫。