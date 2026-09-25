信強：中美良性競爭　關鍵在美方能否真心接受

復旦大學美國研究中心副主任信強（中評社資料圖） 中評社香港9月25日電（記者 黎人愷）復旦大學台灣研究中心主任信強25日接受中評社記者採訪時表示，中美仍有可能推動合作性、積極性和良性的競爭，跨越“修昔底德陷阱”並非沒有可能，但仍然需要觀察美國各界能否接受中美良性競爭的現實，制定政策時是否會避免挑釁中國核心利益。如果美國仍然堅持零和博弈的邏輯，那麼中美合作的空間就會受到限制，所謂“建設性戰略穩定關係”也很難長期持續。



信強現為復旦大學美國研究中心副主任、復旦大學台灣研究中心主任，兼任上海台灣研究會會長。信強是中美關係、台灣問題、美國政治與外交等領域的權威專家。



中國國家主席習近平23至25日訪問美國，他在白宮歡迎儀式的致辭中表示，“修昔底德陷阱”是可以跨越的。而今年五月，習近平主席在北京會見來訪的美國總統特朗普時，也曾設問“中美兩國能不能跨越‘修昔底德陷阱’，開創大國關係新範式？”



信強表示，從“中美兩國能不能跨越‘修昔底德陷阱’？”到“‘修昔底德陷阱’是可以跨越的”，這種疑問句到肯定句的變化，是因為中方在中美關係中看到了更多積極、樂觀的因素。當然，最終能否跨越、以什麼方式、以及需要多長時間跨越“修昔底德陷阱”，仍然取決於很多因素。美國國內仍存在不少對華鷹派力量，以及國會的制約、利益集團游說等因素，也使中方對美方能否以良性和積極合作的方式處理中美關係存在一定疑慮。



信強說，如果今年中美兩國元首能在完成互訪的基礎上，繼續在APEC和G20實現多次會晤，將為維持中美關係基本穩定、推動兩國戰略競爭以更加有序的方式展開提供重要條件。如果中美雙方能保持關係良性發展，有助於避免中美關係滑向所謂“修昔底德陷阱”，跨越“修昔底德陷阱”並非沒有可能。

