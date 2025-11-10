信強：對台軍售　應爭取美國繼續延緩

復旦大學台灣研究中心主任信強（受訪者供圖） 中評社香港9月26日電（記者 黎人愷）中國國家主席習近平24日表示希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題。復旦大學台灣研究中心主任信強25日接受中評社記者採訪時表示，習主席希望美國堅持反對“台獨”的表態重申了中方的一貫立場，特朗普如何回應有待觀察。對於中方來說，比較現實的目標是特朗普任內停止進行任何新的對台軍售，至少是減少軍售規模、避免出售先進和進攻性武器。



信強現為復旦大學教授、美國研究中心副主任、台灣研究中心主任，兼任上海台灣研究會會長。信強是中美關係、台灣問題、美國政治與外交等領域的權威專家。



中國國家主席習近平當地時間24日同美國總統特朗普在白宮舉行會談。習近平強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



中美領導人今年五月在北京會晤時，中國國家主席習近平曾表示：“（台灣問題）處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。”



信強表示，五月中美元首在北京會晤時，習近平主席主要強調台灣問題可能對中美關係造成的破壞性和風險，本質上是向美國發出警告，提醒美方不要在台灣問題上挑釁。由於此前美國在對台軍售等問題上動作頻繁，因此當時的表態更多是一種警示，即如果在台灣問題上“玩火”，可能會危及甚至顛覆中美關係的全局。



信強說，此次九月中美元首在白宮會晤時，習近平主席則強調，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。與5月份主要強調台灣問題可能帶來的風險相比，這次表態更多落腳於如何為中美合作創造基礎，可以說是一種從公開警告到提醒和建議的轉變。



信強認為，五月中美元首會晤以來，美國在台灣問題上已有一些相對積極的表態和動作，包括截至目前尚未宣布新一輪對台軍售。特朗普此前也曾表示，不會為了台灣跨越9500英里打仗，不希望有人搞“台獨”，美國不會成為“台獨”的靠山。總體來看，特朗普政府目前在台灣問題上的處理仍比較謹慎和克制，沒有採取太多具有挑釁性的行動。

