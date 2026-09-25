中日韓藝人中秋共舞 搜狐舞蹈大賽熱力炸場

2026搜狐關注流舞蹈大賽香港賽區（中評社 錢璐攝） 中評社香港9月25日電（記者 錢璐）2026關注流舞蹈大賽中國香港賽區線下路演賽於9月25日在亞洲電視台隆重登場。搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽親臨現場，活動同時匯聚來自中日韓的多位知名藝人及專業舞蹈家共襄盛舉。



現場嘉賓陣容強大，沈小婷、柳多戀、MODYSSEY、王怡人、申智珉、韓東等擔任賽事星推官，其中韓東同時擔綱明星評委；力丸與崔英俊出任超級評委；段藝璇、徐紫茵以助力嘉賓身份出席，並由孫子團毛寧、湯圓圓圓周等資深舞蹈播主組成評委陣容，針對選手的編舞架構與舞台表現進行現場點評。



張朝陽在活動現場發言表示，潮流舞蹈兼具體育運動與藝術表達特質，是青年世代展現自我與建立自信的重要管道。他指出，香港具備高度國際化與多元文化的樞紐優勢，將賽事延伸至香港，意在以舞蹈為紐帶促進區域青年文化交流。張朝陽亦重申，搜狐關注流以“真實人際社交”為發展核心，未來將持續深化線上互動與線下賽事的閉環生態，為多元圈層的創作者提供支持。



適逢中秋佳節，多位藝人在媒體聯訪環節特地以粵語向現場媒體與觀眾送上節日祝賀。其中，MODYSSEY的兩位港籍成員分享了回到香港參加活動的感言並致以中秋祝福；沈小婷亦表達了能在現場與媒體同賀佳節的喜悅，同時親切地獻上溫馨祝福。



本屆賽事延續“線上投稿＋線下路演比賽”的雙軌模式，將線上討論熱度延伸至實體舞台，為來自各地的舞蹈創作者與愛好者提供交流與展演的平台。

