中美重提抗日　高市：美日是已達成和解的盟國

中評社香港9月25日電／美國總統特朗普24日表示，中國在二戰期間曾是美國“盟國”。對此，日本首相高市早苗25日回應，“由於這是第三國之間的互動，因此不會針對每項內容逐一置評”。但針對日美關係，她強調：“雖然曾經發生過戰爭，但雙方已確實達成和解並深化關係，如今作為以極強紐帶連結的盟國，彼此之間建立了互信的關係。”



高市21日搭機赴紐約出席聯合國大會期間，於美東時間22日與特朗普會晤，以提醒特朗普勿對中國採取“和解”立場。



中時新聞網報導，然而，特朗普24日在白宮歡迎習近平時，於致辭提及二戰，並稱美中兩國為“盟國”（allies）。特朗普表示，“讓我們銘記二戰期間我們並肩作戰的偉大成就。我相信，只要我們聚焦共同利益，就能成就許多事情”。他還說：“追求共同利益，能超越距離與差異，將兩國人民緊密聯繫在一起，這正是二戰期間使我們成為盟國的原因。”



習近平則說，80多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略，並開闢著名的“駝峰航線”。抗戰期間，中國人民營救數百名美國飛行員，也為此付出數十萬人犧牲的代價，這段在血與火中鍛造的友誼，必將世代相傳。



自高市去年針對“台灣有事”發表相關論述與國會辯論後，大陸持續將日本稱為“新型軍國主義”並加以批評。《讀賣新聞》認為，特朗普關於中美曾並肩作戰的言論，恐將成為強化大陸在“抗日”議題上敘事的佐證。