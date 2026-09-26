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直擊南部戰區空軍航空兵某旅跨晝夜飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-26 07:04:55
　　中評社北京9月26日電／央廣軍事報導，近日，南部戰區空軍航空兵某旅組織跨晝夜飛行訓練，錘煉部隊打贏能力。
 


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