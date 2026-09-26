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中國陸軍第76集團軍某旅開展實彈射擊考核
http://www.CRNTT.com   2026-09-26 07:25:17
　　中評社北京9月26日電／央廣軍事報導，近日，中國陸軍第76集團軍某旅組織炮兵分隊開展實彈射擊考核，全面檢驗炮兵快速反應、精準打擊和火力毀傷效能。
 


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