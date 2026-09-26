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祝賀！遼寧艦正式入列14周年
http://www.CRNTT.com
2026-09-26 07:21:34
中評社北京9月26日電／央廣軍事報導，2012年9月25日，我國首艘航母遼寧艦正式入列，舷號為“16”。巨艦擎夢，使命向深藍。國之重器，更是國之底氣！一組遼寧艦高清壁紙，帶你回顧14年來遼寧艦的威武英姿！
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