李鵬：美方改提“反對台獨”勢在必行

廈門大學台灣研究院院長李鵬（中評社資料圖） 中評社香港9月26日電（記者 林艷）廈門大學台灣研究院院長李鵬9月25日接受中評社記者採訪時表示，美國長期以來“不支持台獨”的政策，已經無法對賴清德當局形成有效約束，美方將“不支持台獨”調整為“反對台獨”勢在必行。他認為，習近平此次提到“堅持反對‘台獨’的正確立場”，“正確”二字既是對特朗普“不希望有人走向獨立”表態的肯定，也是對美國政府全面調整“不支持台獨”政策的期許。



9月24日，習近平在白宮同特朗普會談時表示，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



李鵬指出，要求美國政府反對“台獨”是中方的一貫立場。習近平2024年就曾指出，美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的“台獨”本性，明確反對“台獨”，支持中國和平統一。他分析，從政策光譜上看，“不支持台獨”“反對台獨”“不反對統一”“支持中國和平統一”是不斷遞進的關係。美國長期以來的“不支持台獨”是一種戰略性模糊的話術，意味著美國不會主動約束島內“台獨”分裂勢力的分裂圖謀，有時甚至出於“以台制華”的考量，對“台獨”採取消極放任的態度。



他認為，特朗普5月訪華後明確表達“不希望有人走向獨立”，這一立場明顯超越此前“不支持台獨”的政策，帶有“反對台獨”的特徵，“是不明確提‘反對“台獨”’的‘反對“台獨”’政策”。



對於習近平對台表述從5月“碰撞甚至衝突”的警告，轉為今次“為中美戰略合作奠定堅實基礎”，李鵬認為兩者並沒有本質上的變化，“實際上是一個問題的兩面”。他指出，台灣問題是中美政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅線。5月的表述延續了近年來中國領導人對美方的嚴厲警示，側重於劃紅線、設底線，讓美方充分認識縱容“台獨”帶來的災難性後果。



他進一步表示，在特朗普5月訪華、在台灣問題上作出某些積極表態後，今次的表述更為積極，也可以理解為一種激勵：如果美方能夠恪守一個中國政策，反對“台獨”，約束賴清德當局的“台獨”挑釁，妥善處理對台軍售等敏感問題，台海和平穩定就能成為中美開展戰略合作的基礎。他表示，這是針對中美關係和台海局勢變化作出的務實調整，“既不放棄底線威懾，又為雙邊戰略穩定開闢合作空間”。

