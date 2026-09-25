宋偉：中美穩定向好大趨勢短期內不會變化

中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉（中評社資料圖） 中評社香港9月25日電（記者 盧哲）國家主席習近平應邀於9月23日至25日對美國進行國事訪問。中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉就此接受中評社記者專訪時指出，中美兩國關係穩定向好的大趨勢短期內不會發生變化。



宋偉表示，中美兩國元首在半年之內完成互訪，本身就是一件很不尋常的事。而這次特朗普總統和第一夫人親自到機場接機，更是一種超規格待遇。宋偉認為，特朗普對中國領導人給予如此高的禮遇有多重原因。



首先，過去的四個多月中，中美關係總體平穩，特朗普對中國在美伊衝突、禁毒合作方面的支持感到滿意。其次，特朗普政府認為中美關係是世界上最重要的雙邊關係，後面已經沒有“之一”，很多問題離不開中國的合作。



再次，特朗普政府現在深陷美伊衝突僵局、國內通貨膨脹高企等困境，迫切需要中國的支持。最後，通過這種超規格的接待，給足中國領導人面子，特朗普希望能獲得更多的“裡子”即實際利益，從而緩解中期選舉的政治壓力。



習近平在致辭中強調，中華民族偉大復興與讓美國再次偉大這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就。對此，宋偉解析，習主席的這種表態並不只是一種有關中美關係的願景，更是對中美兩國現實關係的一種準確總結。



宋偉說，從中國改革開放之後的歷史來看，中國經濟的快速發展、國際環境的改善與中美關係正常化、深入融入一個開放的世界經濟體系是分不開的。中美經貿合作不僅給美國帶來了物美價廉的商品，也給中國帶來了資金、技術和市場。長期以來，中美雙方都認為，兩國經貿關係是互利互惠的，不存在簡單的“贏家—輸家”的區分。目前，中美兩國是世界上最大的兩個經濟體，在維護國際金融穩定、減少供應鏈斷裂風險、保持海上航行安全、應對各種全球性挑戰方面都具有許多的共同利益。兩國利益高度融合，中美也是“你中有我，我中有你”的命運共同體。兩國如果能求同存異，共同發展，就可以實現中華民族偉大復興和美國的再次偉大。如果兩國惡性競爭，損人利己，只會是兩敗俱傷的結局。

