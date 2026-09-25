一杯酒延續中美友誼　情意盡在舌尖上

1972年，尼克松與周恩來“和平祝酒”為中美建交鋪路（網絡截圖） 中評社香港9月25日電（記者 郭至君）美國國宴在招待外國領導人時，通常會挑選具有歷史意義或代表美國本土最高釀酒水準的酒款。這次，特朗普在白宮設宴款待習近平主席的國宴上，開場祝酒使用了加州施拉姆斯伯格酒莊（Schramsberg）的“黑中白”（Blanc De Noirs）氣泡酒，呼應中美半個多世紀前的一次“和平祝酒”。



1972年尼克松訪華時，美方特意把氣泡酒“白中白”帶到北京人民大會堂，在當時的歡迎宴會上和茅台搭配，完成了被全球熟知的“和平祝酒”碰杯，這也是新中國國宴上第一次出現美國產的酒。而今年在白宮的國宴特意選用同款酒“黑中白”，就是為了致敬當年中美關係破冰的歷史，用兩國共同的外交記憶傳遞友好信號，營造順暢交流的氛圍。



美國加州施拉姆斯伯格酒莊位於納帕穀（Napa Valley），是美國頂級頂級氣泡酒的先驅與代表性酒莊，由德國移民雅各·施拉姆於1862年創立，為當地歷史最悠久的酒莊之一。因為有著涼爽的氣候與獨特的火山灰土壤，非常適合種植夏多內與黑皮諾等氣泡酒原料。本次國宴上的“黑中白”，100%使用了黑皮諾釀造的白氣泡酒，口感濃郁扎實，壓得住宴會上第二道菜芝麻脆皮魚。



國宴之酒，從來不只是杯中之物，既是國家形象的縮影，也是外交誠意的載體，更是雙方情誼人心的載體。2017年，特朗普首個任期的首次訪華的國宴用酒開啟了中美“酒水外交”的序幕，九年後的“黑中白”，更緊扣當下時代大背景，融入美好寓意與對和平的期盼，哪怕世界波動再劇烈，只要中美之間和樂融融，就能給這個星球帶來美好的願景。