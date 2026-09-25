鍾厚濤：中美戰略共存　台以小博大鋌而走險

國際關係學院副教授鍾厚濤接受中評社記者專訪（中評社資料照） 中評社香港9月26日電（記者 郭至君）國家主席習近平時隔11年國事訪問美國，並與特朗普總統進行了會談和互動。對於這次舉世矚目的會談，國際關係學院副教授鍾厚濤接受中評社記者專訪時，深入分析了習近平主席訪美期間美方超高規格接待背後的戰略意涵，指出中美關係已從戰略僵持進入到了戰略共存的新階段。



鍾厚濤是北京大學博士，現任國際關係學院副教授，他曾在香港大學、美國俄勒岡大學、約翰·霍普金斯大學等校做訪問學者，是涉台領域評論專家。



鍾厚濤表示，此次美方接待規格被定義為“前所未有”和“超高規格”，體現了其細致與用心。具體表現包括：特朗普總統親自前往機場接機，這是自1962年肯尼迪總統迎接英國首相以來，64年間的首次。另外，鍾厚濤還觀察到，特朗普在習主席上車後揮手目送，此舉以往極為罕見，與近期日本高市早苗訪美時面對空機場揮手的場景形成鮮明對比。



鍾厚濤將近年中美關係劃分為三個階段——戰略防禦、戰略僵持、戰略共存，他認為此次訪問標誌著中美關係進入第三階段。2018年3月美國宣布對華貿易戰，當時中方處於相對突兀的防禦狀態。2025年3月美國再次發起貿易戰，中方採取成熟、游刃有餘的“對等反制”策略，形成兵來將擋的僵持局面。而此次訪問則標誌著雙方從僵持走向共存，美方充分認識到中國的核心利益及反制能力，開始重視中方政治家的理性考慮，具有里程碑意義。



鍾厚濤認為，中美戰略共存的最重要標識、核心理念就是“中華民族偉大復興”與“美國再次偉大”可以並行不悖。另外，兩國首次將人工智能納入領導人會晤的優先議程，超越傳統的經貿、軍事議題，體現中美共同引領世界發展的戰略謀劃，強調AI向善、以人為本。他也說，習主席在華盛頓明確否定了守成大國與崛起大國必有一戰的“修昔底德陷阱”論調，確立了平等對話、共存共治的新範式。



對於台灣問題，鍾厚濤分析，目前中美雙方均表現出反對“台獨”的態勢，但尚未形成聯動的“共同反對”格局。美方舉措包括延遲對台軍售、拒絕賴清德竄訪美國、要求台當局減少訪問華盛頓智庫、在“九合一”選舉前保持低調，未像以往那樣明顯支持民進黨。但特朗普政府為避免給外界造成呼應中方立場的印象，保持了相對謹慎。“需要注意的是，賴清德在外部壓力很大的情況下，有可能鋌而走險。因為在其盤算當中，他只要能夠維持住40%的綠營基本盤就可以了，而搞“台獨”是他最重要的一個喚醒基本盤的手段。在這個情況下，無論大陸、美國還是台灣各界有識之士，對於賴清德當局的戰略反撲，戰略焦慮是需要保持高度警惕的。”他說。



對於對台軍售，鍾厚濤表示，國務卿盧比奧提及的武器庫存不足，如戰斧導彈、薩德、愛國者導彈因應對美以伊衝突及烏克蘭需求而消耗巨大是客觀事實，但更多地是戰術性借口，未來對台軍售與否主要取決於中美大國博弈大局，是否真的會取消，這其中有兩個主要觀察的指標，一是美國的中期選舉，若民主黨卷土重來，國會親台勢力反彈，可能迫使特朗普政府“放水”，佩洛西2022年“竄台”就是前車之鑒。二是貿易談判捆綁，目前中美關稅休戰期僅至2027年1月，若貿易談判效果不佳，美方可能重啟對台軍售作為施壓籌碼。

